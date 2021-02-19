В Кирове пять человек погибли и шесть пострадали при пожаре в жилом доме
Причины трагедии устанавливаются.
Фото © ГУ МЧС по Кировской области
В Кирове произошёл пожар в жилом доме, пять человек погибли и шесть, включая троих детей, пострадали.
Как стало известно Лайфу, сигнал о возгорании в двухэтажном деревянном доме по адресу Бородулина, 38, поступил в экстренные службы в 00:50. В 02:00 была объявлена ликвидация открытого горения.
Причины трагедии устанавливаются.
Ранее крупный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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