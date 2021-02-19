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В Кирове пять человек погибли и шесть пострадали при пожаре в жилом доме

Причины трагедии устанавливаются.

19 февраля 2021, 00:52
<p>Фото © <a href="https://43.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4389502" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Кировской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове произошёл пожар в жилом доме, пять человек погибли и шесть, включая троих детей, пострадали.

Как стало известно Лайфу, сигнал о возгорании в двухэтажном деревянном доме по адресу Бородулина, 38, поступил в экстренные службы в 00:50. В 02:00 была объявлена ликвидация открытого горения.

Причины трагедии устанавливаются.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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