Крупный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде – видео

Крупный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Дзержинском районе Волгограда начался пожар на одном из рынков. Клубы чёрного дыма поднялись над городом на десятки метров. Площадь возгорания, по предварительной информации, составляет две тысячи квадратных метров.

Экстренные службы перекрыли проезды в районе места ЧП. Из торговых павильонов было эвакуировано около 150 человек.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, к ликвидации возгорания привлечены 76 человек и 20 единиц техники. Пожар локализован.

Напомним, ранее в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.

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