Хостел загорелся в центре Москвы, эвакуировано 40 человек — видео
Площадь пожара составляет 500 квадратов.
В центре Москвы горит хостел. Видео © МЧС РФ
В центре Москвы, на Мясницкой улице, загорелось двухэтажное административное здание старой постройки. На месте работают сотрудники экстренных служб города.
По данным МЧС России, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Информации о возможных пострадавших не поступало. Как передаёт ТАСС, огнём охвачены оба этажа здания. До прибытия пожарных из дома было эвакуировано 40 человек. По предварительным данным, в здании располагаются кафе и хостел.
Напомним, в ночь на 14 февраля пожар произошёл на нелегальном производстве в Подмосковье, пострадало семь человек.
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