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Хостел загорелся в центре Москвы, эвакуировано 40 человек — видео

Площадь пожара составляет 500 квадратов.

14 февраля 2021, 17:57

В центре Москвы горит хостел. Видео © МЧС РФ

В центре Москвы, на Мясницкой улице, загорелось двухэтажное административное здание старой постройки. На месте работают сотрудники экстренных служб города.

По данным МЧС России, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Информации о возможных пострадавших не поступало. Как передаёт ТАСС, огнём охвачены оба этажа здания. До прибытия пожарных из дома было эвакуировано 40 человек. По предварительным данным, в здании располагаются кафе и хостел.

В Москве произошёл пожар в жилом доме, есть погибший

В Москве произошёл пожар в жилом доме, есть погибший

Напомним, в ночь на 14 февраля пожар произошёл на нелегальном производстве в Подмосковье, пострадало семь человек.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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