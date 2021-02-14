Хостел загорелся в центре Москвы, эвакуировано 40 человек — видео

По данным МЧС России, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Информации о возможных пострадавших не поступало. Как передаёт ТАСС, огнём охвачены оба этажа здания. До прибытия пожарных из дома было эвакуировано 40 человек. По предварительным данным, в здании располагаются кафе и хостел.