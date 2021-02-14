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"Он нам достался ребёнком": вдова Кобзона впервые показала приёмного сына

Пока остаётся загадкой, как супругам так долго удавалось скрывать своего наследника.

14 февраля 2021, 17:52
<p>Иосиф Кобзон с супругой Нелли. Фото © Вадим Тараканов / ТАСС</p>

Иосиф Кобзон с супругой Нелли. Фото © Вадим Тараканов / ТАСС

Вдова народного артиста СССР и Украины Иосифа Кобзона Нелли Кобзон впервые рассказала о приёмном сыне, о существовании которого знали только самые близкие семьи.

"Это наш с Иосифом Давыдовичем приёмный сын. Он нам достался ребёнком. Живёт в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним. Хотим уделить ему наше внимание", — заявила Кобзон в программе "Ты не поверишь" телеканала НТВ.

Скриншот из программы "Ты не поверишь" © Youtube / НТВ

Скриншот из программы "Ты не поверишь" © Youtube / НТВ

Помимо этого, о так называемом приёмном сыне мало что известно. Как видно на кадрах из шоу, это уже немолодой человек. Пока остаётся загадкой, как супругам так долго удавалось скрывать своего наследника.

Ирина Алфёрова впервые показала всем приёмного сына

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Ранее стало известно, что Иосиф Кобзон изменял своей жене. Об интрижках мужа 70-летняя Нелли рассказала сама. По её словам, певец постоянно отрицал походы налево, но об этом распространялись слухи. Однажды супруга не выдержала и ушла от него вместе с детьми.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Певца похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с мамой. В первую годовщину смерти на кладбище был установлен памятник артисту.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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