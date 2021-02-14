В ЛНР заявили, что погибшие военнослужащие ВСУ подорвались на своей же мине

Трое военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) подорвались на мине, которая была установлена украинскими военными. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, разведка зафиксировала перемещение личного состава из 81-й аэромобильной бригады в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады.

"Не имея уточнённых карт минных полей, во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-сапёрным взводом 59-й бригады", — цитирует его слова "Луганский информационный центр".

После инцидента с украинскими военнослужащими Государственное бюро расследований Украины сообщило о возбуждении дела по статье "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия, совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения".

Напомним, 14 февраля стало известно, что в Донбассе подорвалось трое украинских военных, все они погибли на месте. Жертвами ЧП стали капитан Александр Войтенко 1974 года рождения, солдат Вячеслав Алексеенко 1987 года рождения и старший солдат Дмитрий Мироненко 1994 года рождения.

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