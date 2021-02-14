"Жду доклады уже завтра": Зеленский поручил немедленно расследовать гибель военных в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку немедленно отправиться в Донбасс для расследования гибели трёх военных ВСУ, которые подорвались на взрывном устройстве.

Сообщается, что на месте происшествия уже находится заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.

"Мы бережём жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня — и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра", — говорится в сообщении на сайте Офиса Президента Украины.

Сам Зеленский сейчас находится с визитом в ОАЭ.

Напомним, 14 февраля стало известно, что в Донбассе подорвалось трое украинских военных, все они погибли на месте. Жертвами ЧП стали капитан Александр Войтенко 1974 года рождения, солдат Вячеслав Алексеенко 1987 года рождения и старший солдат Дмитрий Мироненко 1994 года рождения.

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