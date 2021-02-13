Генерал СБУ предсказал Киеву потерю Донбасса за два месяца
Это произойдёт в случае отказа Украины от выполнения минских соглашений, считает он.
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Экс-руководитель Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк уверен, что Украина окончательно потеряет Донбасс за два месяца, если Киев откажется выполнять минские соглашения.
"Если украинская сторона официально откажется от минских соглашений, то можете быть уверены, что в первую очередь Украина за месяц или два потеряет всю Донецкую область и Луганскую", — заявил он в эфире телеканала "Наш".
По мнению Вовка, всё будет сделано "красиво", без участия "зелёных человечков", "так, что всё сделали сами жители" региона.
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Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности выполнить минские соглашения. Тем не менее он отметил, что Киев постарается приложить все усилия, чтобы реализовать заложенные в них принципы.
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