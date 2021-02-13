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Глава офиса Зеленского заявил о невозможности выполнить минские соглашения

Тем не менее он отметил, что Киев постарается приложить все усилия, чтобы реализовать заложенные в них принципы.

13 февраля 2021, 04:23
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<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Минские соглашения в существующей редакции выполнить практически невозможно. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", — цитирует Ермака "Интерфакс-Украина".

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По его словам, чтобы придать импульс переговорам, необходимо внести коррективы в "план совместных шагов", предложенный ранее первым президентом Украины, главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кравчуком.

Также Ермак отметил, что режим прекращения огня соблюдается. Это идёт вразрез с сообщением недельной давности из ДНР, где заявили, что Украина впервые с июля обстреляла республику из крупнокалиберной артиллерии.

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Ранее в МИД РФ обвинили Украину в уклонении от выполнения минских соглашений, подчеркнув, что шансом к миру Киев не воспользовался.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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