Глава офиса Зеленского заявил о невозможности выполнить минские соглашения
Тем не менее он отметил, что Киев постарается приложить все усилия, чтобы реализовать заложенные в них принципы.
Фото © ТАСС / Zuma
Минские соглашения в существующей редакции выполнить практически невозможно. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", — цитирует Ермака "Интерфакс-Украина".
По его словам, чтобы придать импульс переговорам, необходимо внести коррективы в "план совместных шагов", предложенный ранее первым президентом Украины, главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кравчуком.
Также Ермак отметил, что режим прекращения огня соблюдается. Это идёт вразрез с сообщением недельной давности из ДНР, где заявили, что Украина впервые с июля обстреляла республику из крупнокалиберной артиллерии.
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Ранее в МИД РФ обвинили Украину в уклонении от выполнения минских соглашений, подчеркнув, что шансом к миру Киев не воспользовался.
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