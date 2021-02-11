"Потакают болезненным фантазиям": Небензя назвал Францию и Германию соучастниками преступлений в Донбассе

Германия и Франция, которые приняли сторону Украины в ходе конфликта в Донбассе, являются не посредниками, а "соучастниками преступлений" против населения, такое мнение выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта и потакает вопреки фактам её болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", — подчеркнул дипломат на заседании Совбеза ООН, посвящённом шестой годовщине подписания минских соглашений.

Небензя добавил, что участники "нормандского формата" настроены на переговоры с военизированным движением хуситов в Йемене и с представителями оппозиции Венесуэлы. При этом инициативы, направленные на диалог между Киевом и Донбассом, вызывают у них "нервную реакцию".

Также постпред объяснил своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, что Украина сама ведёт войну на своей территории.

"Кристоф играл понятиями "кто кого оккупирует": Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию? — сказал Небензя.

Дипломат отметил, что на этот вопрос есть простой ответ: "К сожалению, Украина оккупировала Украину и ведёт войну на своей собственной территории".

Ранее Небензя обвинил Украину в невыполнении минских соглашений.

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