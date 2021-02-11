В Петербурге рабочие случайно пробурили газопровод и устроили соседям огненный ад. Видео © VK/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В посёлке Петро-Славянке Санкт-Петербурга рабочие при бурении повредили газопровод. Произошла утечка с последующим возгоранием, сообщает "Фонтанка".

Огонь мгновенно охватил двухэтажный деревянный дом, соседскую бытовку, деревья и оборудование бурильщиков. Как уточнили в "Петербурггазе", работы проводились частными лицами и не были согласованы.

При бурении пострадала подземная труба, в целях безопасности подачу газа приостановили, под отключение попали 73 дома. Специалисты начнут ремонтные работы, как только пожар полностью потушат.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что в 19:33 было ликвидировано открытое горение, почти три часа с огнём боролось 26 человек и пять единиц техники. Сведения о пострадавших уточняются.

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