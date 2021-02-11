Житель Сургута пробурил лёд и получил горящий факел — видео
Мужчину заподозрили в повреждении газопровода.
Под Сургутом, на Фёдоровском нефтяном месторождении рыбак случайно пробурил лёд и получил горящий газовый факел. Удивительными кадрами пылающего льда он поделился в социальных сетях. По его словам, газ горел больше десяти минут.
Некоторые комментаторы усомнились в подлинности данного явления, предположив, что, возможно, в прорубь был заранее опущен газовый баллон. А другие зрители отметили, что такое видео может заинтересовать природоохранную прокуратуру, поскольку, возможно, рыбак умудрился повредить газопровод.
А в Подмосковье ранее нашли настоящую незаконную врезку в нефтепровод. В краже топлива на три миллиона рублей заподозрили бизнесмена.
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