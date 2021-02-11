В России на междугородних телефонных номерах может пропасть восьмёрка

В России до 2025 года может поменяться порядок набора телефонного номера при междугородних и международных звонках. Проект соответствующего приказа сегодня опубликовал Минюст РФ.

Так, согласно документу, для вызовов по межгороду перед основным номером вместо привычной восьмёрки необходимо будет набирать код "0". Для соединения по международной связи нужно будет ввести два нуля.

"Осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс "Пн = 0", а при установлении международных телефонных соединений ‎на международный префикс "Пмн = 00", — говорится в проекте приказа.

Ранее Лайф рассказывал, что МВД захотело получить доступ к телефонным книжкам на смартфонах россиян для борьбы с мошенниками.

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