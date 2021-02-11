Сбер предложил клиентам отказаться от пластиковых карт
Сейчас россияне всё чаще производят оплату телефоном, умными часами и так далее.
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Сбер предложил клиентам отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. Это можно сделать при помощи приложения "Сбербанк Онлайн", выбрав там функцию "Давайте без пластика". Об этом пишут "Известия".
Исполняющий обязанности директора дивизиона "Кошелёк клиента" Сбера Игорь Ковалёв отметил, что отсутствие физического носителя никак не влияет на свойства карты, но значительно сокращает время на её оформление и получение.
"С развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность. Мы всё активнее совершаем покупки онлайн, в торговых точках часто расплачиваемся смартфоном, умными часами, а с недавних пор благодаря новейшим биометрическим решениям оплаты по лицу достаточно одного взгляда в камеру", — добавил он.
В банке заверили, что если пластик всё же понадобится, то заказать его можно без проблем, буквально в пару кликов в том же приложении. В Сбере отмечают, что уже сейчас каждая десятая карта выпускается сразу в цифровом виде, таким образом клиенты банка вносят свою лепту в защиту окружающей среды.
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