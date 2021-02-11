"Вот так у нас живут люди": на крыше многоэтажного дома в Кемерове появилась баня
Одни отнеслись к этому с юмором, другие с опасением. Прокуратура начала проверку.
На крыше многоэтажного дома в Кемерове появилась баня. Видео © LIFE
Сначала об этом ходили байки, а потом жители дома № 22 по Ленинградскому проспекту в Керемове узнали — да, действительно, над ними теперь работает настоящая баня. Она разместилась на крыше многоэтажного жилого дома, шокируя одних и вызывая смех у других.
Баня принадлежит семье, живущей на последнем этаже дома. Жена — врач, муж — частный предприниматель. В управляющей компании сообщили, что часть крыши эти жильцы выкупили.
"Мне, в принципе, всё равно, строят люди и пускай строят. Люди больше делают гадостей, я думаю, там будут следить, если он строит. <...> Может, кому- то радость доставит эта баня", — выразила своё мнение одна из жительниц дома.
"Я думала, это просто какие-то подсобные помещения. <...> Ничего удивительного в этом не вижу, почему бы не построить что-то на крыше, ну, если это узаконено, конечно", — поделилась своими мыслями другая.
Делом занялась прокуратура. Она пока на стороне тех, кто сомневается в безопасности появления бани на крыше многоэтажного дома. Надзорное ведомство истребовало все документы. Будет изучать, соблюдены ли все нормы.
"Прокуратурой Ленинского района города Кемерова организована проверка на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности и градостроительной деятельности, по результатам проверки будет дана оценка", — заявил Лайфу прокурор Ленинского района города Кемерово Алексей Неронов.
Стоит отметить, что при строительстве действительно важно иметь порядок в документах. Ранее Лайф писал о том, что можно лишиться квартиры, просто сняв кухонную дверь.
Выбор редакции
Лжекосметолога из Кемерова, любящую откровенные фото, судят за то, что она изуродовала клиентку
Врач предупредил об опасности посещения бани после употребления алкоголя
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста
Комментариев: 0