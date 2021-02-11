"Вот так у нас живут люди": на крыше многоэтажного дома в Кемерове появилась баня

На крыше многоэтажного дома в Кемерове появилась баня. Видео © LIFE

Сначала об этом ходили байки, а потом жители дома № 22 по Ленинградскому проспекту в Керемове узнали — да, действительно, над ними теперь работает настоящая баня. Она разместилась на крыше многоэтажного жилого дома, шокируя одних и вызывая смех у других.

Баня принадлежит семье, живущей на последнем этаже дома. Жена — врач, муж — частный предприниматель. В управляющей компании сообщили, что часть крыши эти жильцы выкупили.

"Мне, в принципе, всё равно, строят люди и пускай строят. Люди больше делают гадостей, я думаю, там будут следить, если он строит. <...> Может, кому- то радость доставит эта баня", — выразила своё мнение одна из жительниц дома.

"Я думала, это просто какие-то подсобные помещения. <...> Ничего удивительного в этом не вижу, почему бы не построить что-то на крыше, ну, если это узаконено, конечно", — поделилась своими мыслями другая.

Делом занялась прокуратура. Она пока на стороне тех, кто сомневается в безопасности появления бани на крыше многоэтажного дома. Надзорное ведомство истребовало все документы. Будет изучать, соблюдены ли все нормы.

"Прокуратурой Ленинского района города Кемерова организована проверка на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности и градостроительной деятельности, по результатам проверки будет дана оценка", — заявил Лайфу прокурор Ленинского района города Кемерово Алексей Неронов.

Стоит отметить, что при строительстве действительно важно иметь порядок в документах. Ранее Лайф писал о том, что можно лишиться квартиры, просто сняв кухонную дверь.

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