Дочь Ларисы Гузеевой попала на операционный стол
Мать всячески пытается поддержать девушку в трудный период жизни.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Дочь российской телеведущей Ларисы Гузеевой попала на операционный стол. Об этом своим подписчикам рассказала сама заслуженная артистка. По её словам, 20-летняя Ольга Бухарова получила серьёзную травму колена. Однако, что именно случилось с девушкой, она уточнять не стала.
"Ей очень больно! Я плачу. Не знаю, как её обрадовать и отвлечь", — приводит слова звезды телеэкранов портал Dni.ru.
Чтобы поддержать единственную дочь, ведущая "Давай поженимся" заказала большой клубничный торт. Сейчас девушка уже идёт на поправку, но по-прежнему остаётся в больнице, приходя в себя после операции.
А ранее Лариса Гузеева рассказала, в чём заключается главная ошибка её жизни.
Лариса Гузеева — заслуженная артистка РФ. Большую популярность и всенародную любовь актрисе подарила роль в картине Эльдара Рязанова "Жестокий романс". С тех пор Гузеева снялась и сыграла ещё в десятках фильмов и театральных постановках. Она также является бессменной ведущей ток-шоу "Давай поженимся!", за что в 2009 году стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ. Подробнее о биографии Ларисы Гузеевой читайте на сайте uznayvse.ru.
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