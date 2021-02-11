Путин выделил более 80 миллионов рублей на выплаты пережившим осаду Севастополя

Более 80 миллионов рублей направят в 2021 году из Резервного фонда Президента РФ на выплаты ветеранам, награждённым знаком "Житель осаждённого Севастополя". Соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин.

"Выделить в 2021 году из Резервного фонда Президента РФ 83 175 000 рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награждённым знаком "Житель осаждённого Севастополя" , — говорится в документе.

Напомним, что ранее Путин присвоил статус ветеранов Великой Отечественной войны жителям осаждённого Севастополя. К категории "Житель осаждённого Севастополя" относятся граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, которые во время обороны города в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории. Теперь им положены меры соцподдержки: ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильём, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение и другие.