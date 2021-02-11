"Вам шашечки или лететь?" Россиян призвали смириться с запретом на баулы в лоукостерах

Развитие лоукостеров — авиакомпаний с низкими тарифами — актуально для России. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Вместе с тем он отметил, что россияне должны понимать: подобные компании имеют право устанавливать на своих рейсах определённые правила. Например, отменять питание или запрещать провозить багаж на борту.

"Вам шашечки или лететь? Пассажиры часто не понимают, почему им не разрешают с баулами лететь, люксовое питание не дают", — отметил Иванов в интервью РИА "Новости".

Ранее Сергей Иванов оценил стоимость разработки новейших систем российского вооружения.

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