Сергей Иванов оценил стоимость разработки новейших систем российского оружия
Ежегодно на протяжении десяти лет из российского бюджета выделялось от 10 до 20 млрд на разработку таких боевых систем, как "Авангард", "Пересвет" и "Посейдон".
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, бывший министр обороны Сергей Иванов раскрыл стоимость разработки новейших вооружений. Речь об этом зашла в ходе его выступления на мероприятии Российского военно-исторического общества, сообщает РИА "Новости".
Иванов отметил, что принимал участие в разработке тех видов оружия, о которых в Послании Федеральном собранию говорил президент Владимир Путин, включая гиперзвуковую ракету "Авангард", лазерный комплекс "Пересвет" и подводный ядерный беспилотник "Посейдон".
"Ушло десять лет, чтобы [разработать их] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 миллиардов рублей", — заявил экс-министр обороны, отметив, что для нынешнего триллионного бюджета Вооружённых сил РФ это почти незаметные расходы.
Иванов добавил, что работа над новейшим вооружением велась "без лишнего пропагандистского шума".
"Когда сделали — тогда объявили", — напомнил он.
Лайф уже рассказывал, как в США испугались возможности российских подводных аппаратов "Посейдон" вызывать радиоактивные цунами. В Госдепе полагают, что это угрожает американским прибрежным городам.
А ранее стало известно, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году. Она заменит самую тяжёлую в мире стратегическую ракету Р-36М "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана").
Напомним, что на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК в конце прошлого года Владимир Путин назвал ядерное оружие крайней мерой для обеспечения национальной безопасности страны. Глава государства подчеркнул, что Россия может применить имеющиеся у неё ядерные средства только в ответ на ядерное нападение.
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