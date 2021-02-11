Сергей Иванов оценил стоимость разработки новейших систем российского оружия

Спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, бывший министр обороны Сергей Иванов раскрыл стоимость разработки новейших вооружений. Речь об этом зашла в ходе его выступления на мероприятии Российского военно-исторического общества, сообщает РИА "Новости".

Иванов отметил, что принимал участие в разработке тех видов оружия, о которых в Послании Федеральном собранию говорил президент Владимир Путин, включая гиперзвуковую ракету "Авангард", лазерный комплекс "Пересвет" и подводный ядерный беспилотник "Посейдон".

"Ушло десять лет, чтобы [разработать их] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 миллиардов рублей", — заявил экс-министр обороны, отметив, что для нынешнего триллионного бюджета Вооружённых сил РФ это почти незаметные расходы.

Иванов добавил, что работа над новейшим вооружением велась "без лишнего пропагандистского шума".

"Когда сделали — тогда объявили", — напомнил он.

Лайф уже рассказывал, как в США испугались возможности российских подводных аппаратов "Посейдон" вызывать радиоактивные цунами. В Госдепе полагают, что это угрожает американским прибрежным городам.

А ранее стало известно, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году. Она заменит самую тяжёлую в мире стратегическую ракету Р-36М "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана").

Напомним, что на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК в конце прошлого года Владимир Путин назвал ядерное оружие крайней мерой для обеспечения национальной безопасности страны. Глава государства подчеркнул, что Россия может применить имеющиеся у неё ядерные средства только в ответ на ядерное нападение.

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