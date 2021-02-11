Почти сто уголовных дел возбуждено по итогам незаконных митингов
В МВД предостерегли от участия в будущих несанкционированных акциях.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Правоохранительные органы возбудили уже 90 уголовных дел по факту преступлений, совершённых на незаконных акциях в январе и феврале этого года. Такую статистику привели в пресс-центре МВД России.
"Ведомство информирует, что по фактам преступлений, совершённых при проведении несанкционированных акций в январе-феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел", — говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что закон запрещает массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. За нарушение порядка организации либо проведения массовых акций предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уже уголовная ответственность.
"Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. <...> Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Во избежание конфликтов рекомендуем руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений", — добавили в МВД.
Ранее сообщалось о задержании молодого человека, который вступил в драку с силовиками 23 января в столице. Сайд-Мухаммада Джумаева удалось взять в лесном массиве в Псковской области, когда он направлялся к латвийской границе. С собой у молодого человека были: два компаса, карта, деньги, телефон и еда. Позже его арестовали на два месяца, он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
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