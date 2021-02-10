В Москве арестовали участника незаконной акции за нападение на ОМОН
Молодой человек несколько раз ударил сотрудника по голове.
Участника незаконной акции в Москве арестовали за нападение на ОМОН. Видео © LIFE
В Москве суд отправил под арест на два месяца 22-летнего А. Миляева, напавшего на сотрудника полиции во время незаконной акции 23 января в столице. Как видно на кадрах с места событий, молодой человек был в балаклаве, он бил сотрудника по голове и пытался сорвать с него шлем.
В ходе допроса молодой человек подтвердил следователям, что на данном видео именно он.
В отношении арестованного возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Ранее сообщалось о задержании другого молодого человека, который вступил в драку с силовиками 23 января в столице. Сайд-Мухаммада Джумаева удалось взять в лесном массиве в Псковской области, когда он направлялся к латвийской границе. С собой у молодого человека были: два компаса, карта, деньги, телефон и еда. Позже его арестовали на два месяца, он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
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