В Москве арестовали участника незаконной акции за нападение на ОМОН

В Москве суд отправил под арест на два месяца 22-летнего А. Миляева, напавшего на сотрудника полиции во время незаконной акции 23 января в столице. Как видно на кадрах с места событий, молодой человек был в балаклаве, он бил сотрудника по голове и пытался сорвать с него шлем.