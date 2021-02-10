Госдума приняла закон о жёстком наказании за пропаганду наркотиков в Сети
Виновнику может грозить до 15 лет колонии.
Фото © Государственная дума
Госдума в третьем, финальном чтении одобрила законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за склонение в Интернете к употреблению наркотиков. Документ теперь рассмотрит Совет Федерации.
В случае принятия законопроекта за склонение к наркотикам в Сети будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, максимальный срок заключения составит уже от 12 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает сбыт и пропаганду "веселящего газа" (закиси азота) в стране.
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