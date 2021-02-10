Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Два пациента погибли после прекращения подачи кислорода в подмосковной больнице

В этой клинике лечат ковидных больных.

10 февраля 2021, 10:25
3320

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Два пациента скончались после того, как в реанимации ковидной больницы в подмосковном Одинцове на время прекратилась подача кислорода. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, трагедия могла произойти из-за залипания клапана газификатора на аппаратах ИВЛ. Уточняется, что два пациента умерли уже после включения оборудования, они находились в крайне тяжёлом состоянии. Обстоятельства ЧП выясняются, на место выехали следователи.

Очевидец снял, как египетские врачи вручную закачивали воздух в лёгкие ковид-пациентов из-за нехватки кислорода

Очевидец снял, как египетские врачи вручную закачивали воздух в лёгкие ковид-пациентов из-за нехватки кислорода

Напомним, ранее подобная трагедия произошла в ростовской больнице № 20. Вечером в учреждении начались перебои с подачей кислорода, давление в сети упало до критического уровня, из-за чего скончалось несколько человек, находившихся на аппаратах ИВЛ. Выжившие пациенты пострадали от тяжёлой гипоксии. После этого случая две чиновницы ушли в отставку, а Росздравнадзор начал проверку по факту инцидента.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1