Два пациента погибли после прекращения подачи кислорода в подмосковной больнице
В этой клинике лечат ковидных больных.
Фото © ТАСС / Виталий Невар
Два пациента скончались после того, как в реанимации ковидной больницы в подмосковном Одинцове на время прекратилась подача кислорода. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, трагедия могла произойти из-за залипания клапана газификатора на аппаратах ИВЛ. Уточняется, что два пациента умерли уже после включения оборудования, они находились в крайне тяжёлом состоянии. Обстоятельства ЧП выясняются, на место выехали следователи.
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Напомним, ранее подобная трагедия произошла в ростовской больнице № 20. Вечером в учреждении начались перебои с подачей кислорода, давление в сети упало до критического уровня, из-за чего скончалось несколько человек, находившихся на аппаратах ИВЛ. Выжившие пациенты пострадали от тяжёлой гипоксии. После этого случая две чиновницы ушли в отставку, а Росздравнадзор начал проверку по факту инцидента.
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