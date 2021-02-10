"Суровая реальность". Песков прокомментировал данные о добавленной смертности из-за коронавируса
Несмотря на печальные показатели, система здравоохранения России сработала эффективно, подчеркнул представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В России, как и во всём мире, заметно выросла смертность из-за коронавируса, но это "суровая реальность пандемии". Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наша система здравоохранения сработала действительно весьма эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надёжность. А добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году, и, к сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии", — сказал представитель Кремля.
На вопрос о том, что некоторые регионы сообщали статистику с меньшими показателями смертности от ковида, а потом число оказывалось выше, Песков отметил, что на угрозу пандемии регионы РФ реагировали и продолжают реагировать адекватно. Попросил обращаться за "точными математическими объяснениями" к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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