"Суровая реальность". Песков прокомментировал данные о добавленной смертности из-за коронавируса

В России, как и во всём мире, заметно выросла смертность из-за коронавируса, но это "суровая реальность пандемии". Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша система здравоохранения сработала действительно весьма эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надёжность. А добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году, и, к сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии", — сказал представитель Кремля.