"Кто бы мог поверить!": сахалинские рыбаки повстречали лису "посреди океана" — видео

Сахалинские рыбаки повстречали лису "посреди океана". Видео © TikTok @mr.johnny20

Сахалинские рыбаки были шокированы, встретив посреди Охотского моря лису. Один из них снял прыгающее по льдинам животное на видео и разместил эти кадры в TikTok-аккаунте.

"Кто же мог поверить — лиса просто посреди океана", — говорит автор видео.

Рыбаки пытались поймать лису, чтобы отвезти её на берег. Они хотели приманить животное котлетами. Съев их, лисица благополучно скрылась.

Дальнейшая судьба животного может сложиться печально. На момент съёмки она лишь удалялась в открытое море, а льдины становились всё меньше.

Напомним, накануне с отколовшейся льдины спасли двух сахалинских рыбаков.

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