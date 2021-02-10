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"Кто бы мог поверить!": сахалинские рыбаки повстречали лису "посреди океана" — видео

Животное неспешно прогуливалось по льдинам.

10 февраля 2021, 10:16

Сахалинские рыбаки повстречали лису "посреди океана". Видео © TikTok @mr.johnny20

Сахалинские рыбаки были шокированы, встретив посреди Охотского моря лису. Один из них снял прыгающее по льдинам животное на видео и разместил эти кадры в TikTok-аккаунте.

"Кто же мог поверить — лиса просто посреди океана", — говорит автор видео.

Рыбаки пытались поймать лису, чтобы отвезти её на берег. Они хотели приманить животное котлетами. Съев их, лисица благополучно скрылась.

"Валить надо срочно!" На Сахалине рыбаки толпой убегали с потрескавшегося льда — видео

"Валить надо срочно!" На Сахалине рыбаки толпой убегали с потрескавшегося льда — видео

Дальнейшая судьба животного может сложиться печально. На момент съёмки она лишь удалялась в открытое море, а льдины становились всё меньше.

Напомним, накануне с отколовшейся льдины спасли двух сахалинских рыбаков.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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