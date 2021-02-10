"Сидеть долго нельзя". Кудрявцева рассказала о первом рабочем дне после травмы

Видеокадры © Instagram / leratv

49-летняя телеведущая и актриса Лера Кудрявцева вернулась на работу после перелома крестца. Она рассказала об этом в соцсетях. А на публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".

"Первый аккуратный день на работе. Сидеть долго ещё нельзя, но если надо, то можно. Ох уж этот ретроградный Меркурий. Надеюсь, всё наладится у всех в скором времени", — отметила телеведущая.

Напомним, что Кудрявцева ранее сообщала о неудачном падении дома, в результате чего телеведущая была вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Ей приходилось соблюдать строгий постельный режим и стараться не вставать без крайней необходимости.

Лера Кудрявцева — популярная российская теле- и радиоведущая, обладательница премии ТЭФИ, неоднократная ведущая Премии Муз-ТВ и музыкального фестиваля "Новая волна". Особое внимание телезрителей привлекла авторской программой "Секрет на миллион", где звёздам ради денежного приза приходится делиться подробностями личной жизни. Больше информации на портале uznayvse.ru.

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