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"Сидеть долго нельзя". Кудрявцева рассказала о первом рабочем дне после травмы

Известная телеведущая чувствует себя гораздо лучше и уже шутит о случившемся.

10 февраля 2021, 10:06

Фото © Instagram / leratv

Видеокадры © Instagram / leratv

49-летняя телеведущая и актриса Лера Кудрявцева вернулась на работу после перелома крестца. Она рассказала об этом в соцсетях. А на публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".

"Первый аккуратный день на работе. Сидеть долго ещё нельзя, но если надо, то можно. Ох уж этот ретроградный Меркурий. Надеюсь, всё наладится у всех в скором времени", — отметила телеведущая.

"Даже на простуду непохоже". Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

"Даже на простуду непохоже". Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

Напомним, что Кудрявцева ранее сообщала о неудачном падении дома, в результате чего телеведущая была вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Ей приходилось соблюдать строгий постельный режим и стараться не вставать без крайней необходимости.

Лера Кудрявцева — популярная российская теле- и радиоведущая, обладательница премии ТЭФИ, неоднократная ведущая Премии Муз-ТВ и музыкального фестиваля "Новая волна". Особое внимание телезрителей привлекла авторской программой "Секрет на миллион", где звёздам ради денежного приза приходится делиться подробностями личной жизни. Больше информации на портале uznayvse.ru.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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