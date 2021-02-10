Россия возобновила транзит газа в Калининград через Литву

Транзит российского газа в Калининградскую область через Литву, приостановленный по просьбе "Газпрома", осуществляется в полном объёме. О возобновлении поставок сообщается на сайте литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.

"Во вторник вечером возобновлён транзит природного газа через Литву в Калининградскую область... Потоки в Литву из Белоруссии стабильны, литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Причины приостановки поставок не уточняются. При этом вчерашний перерыв в транзите не будет иметь финансовых последствий для литовского оператора.

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