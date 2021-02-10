Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россия возобновила транзит газа в Калининград через Литву

Причины приостановки поставок не уточняются.

10 февраля 2021, 10:07

Фото © ТАСС / Виталий Тимкив

Транзит российского газа в Калининградскую область через Литву, приостановленный по просьбе "Газпрома", осуществляется в полном объёме. О возобновлении поставок сообщается на сайте литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.

"Во вторник вечером возобновлён транзит природного газа через Литву в Калининградскую область... Потоки в Литву из Белоруссии стабильны, литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Причины приостановки поставок не уточняются. При этом вчерашний перерыв в транзите не будет иметь финансовых последствий для литовского оператора.

"Газпром" приостановил транзит газа через Литву в Калининград

"Газпром" приостановил транзит газа через Литву в Калининград

Ранее в "Газпроме" назвали месяц, когда завершится укладка "Северного потока 2" в Дании.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1