В Кремле дали оценку высказываниям Борреля об отношениях ЕС и России

Кремль внимательно следит за высказываниями верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что недавние переговоры Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым были шире, чем лишь обсуждение ситуации с блогером Алексеем Навальным.

"Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, — того, кого они поддерживают. Они поддерживают осуждённого. Непонятно только, в чём его поддерживают", — сказал Песков.

Он отметил, что к ухудшению отношений России и Евросоюза привёл государственный переворот на Украине, который произошёл в 2014 году. С тех пор Европа перешла "к практике двойных стандартов", а город Брюссель пошёл по пути сокращения диалога с Россией во многих областях, хотя Москва неоднократно заявляла, что настроена на нормализацию отношений и ищет возможности для этого.

"Несмотря на чрезмерный проблемный потенциал, в наших отношениях должно быть место для диалога. И эту идею высказывал сам Боррель. И эти его заявления импонируют нам больше", — подчеркнул Песков.

Напомним, в ходе своего визита в Москву глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. Однако после возвращения из Москвы дипломат резко изменил риторику и заявил, что Россия всё больше отдаляется от Евросоюза. Он также заявил, что намерен лично предложить Евросоюзу новые антироссийские санкции.

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