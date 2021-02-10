Звезда "Универа" Анна Хилькевич сообщила подписчикам "о своей смерти"
Информацию о гибели актрисы заметили её поклонники в Сети.
Фото © Instagram / Анна Хилькевич
Звезда популярного сериала "Универ" Анна Хилькевич сообщила, что "умерла". Пугающая информация об этом отображалась на поисковой странице "Яндекса" с краткой вставкой биографии артистки из "Википедии". В записи говорилось, что Хилькевич якобы скончалась в возрасте 34 лет 8 февраля этого года. На своей странице в Instagram актриса разместила соответствующий скриншот.
Впрочем, к произошедшему она отнеслась с юмором, хотя тут же призналась, что в целом ситуация неприятная. Хилькевич пояснила, что информацию о "смерти" до неё донесли обеспокоенные подписчики. Она же поспешила всех успокоить, что у неё всё хорошо, много планов и незавершённых дел.
"А вот сейчас страшно стало. Короче, ребят. Я живу, и всё со мной ок! Или это я для "Яндекса" умерла, и они больше ничего не хотят обо мне слышать?" — отшутилась актриса.
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