Опрос раскрыл привычки таксистов. Пассажир-скандалист их выбивает из графика

Вопреки мифу о постоянных переработках водителей такси, большинство из них стараются не выходить за рамки обычной длительности рабочего дня. Такие данные получены по результатам опроса, проведённого сервисом такси "Ситимобил". Итоги исследования есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, большая часть водителей (44%) предпочитает работать в светлое время суток. Они используют различные комбинации: день+вечер / утро+день / утро+день+вечер. Водители-жаворонки, начинающие работать утром, выходят на линию с четырёх до восьми часов. Кто-то просто очень рано встаёт. Кто-то совмещает утренний выход на линию с выходом из дома всей семьи.

Любителей поработать ночью намного меньше — всего 24%. А абсолютных сов, которые работают исключительно в тёмное время суток, всего 7%. Водители-совы не любят пробки и суету: днём они либо спят, либо занимаются личными делами, а ночью выходят на линию. Остальные водители работают, чередуя ночь с вечером или ночь с утром.

Все начинающие таксисты пробовали работать дольше, чтобы понять, в какое время им комфортнее трудиться. Большая часть предпочитает не превышать лимит нагрузки в 8–10 часов и делать перерывы в работе. Например, водители с растянутым графиком работы выходят работать рано утром, затем возвращаются днём домой, отдыхают и после этого выходят на линию с 20 часов до двух-трёх ночи.

Помимо того, водители рассказали, как на их работоспособность влияет сам пассажир. Если с водителем ехал неприятный клиент, грубил, был пьян, грязен или неопрятен и, помимо всего того, ещё пытался нарушить правила, например не пристёгивался, то водитель после такой поездки часто делает значительный перерыв или вообще уходит с линии до конца дня, так как рабочий настрой испорчен.

Ранее Лайф писал о новосибирском таксисте, который высадил пассажиров из-за банки тоника в руках.

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