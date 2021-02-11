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СМИ узнали о желании Лукашенко получить от России кредит на $3 млрд

По данным источников, обсудить этот вопрос белорусский лидер намерен в ходе грядущей встречи с Владимиром Путиным.

11 февраля 2021, 11:22
<p>Фото © ТАСС / Сергей Шелег / БелТА</p>

Фото © ТАСС / Сергей Шелег / БелТА

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время грядущей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить тему нового российского кредита — на этот раз в размере $3 млрд. Об этом узнал "Коммерсант".

Факт подготовки встречи уже подтвердили в Кремле, однако дату и место переговоров не сообщили. По данным же источников издания, Путин и Лукашенко могут встретиться в Сочи 22 или 25 февраля. Источники "Коммерсанта" также утверждают, что белорусская сторона в ходе этой встречи намерена поднять финансовый вопрос: Минск хотел бы "получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС". Собеседники газеты говорят, что речь идёт о сумме, превышающей $3 млрд.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о новом кредите Белоруссии.

Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020 года. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов. Лукашенко в свою очередь призвал Россию на годы вперёд спланировать совместные военные учения.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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