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В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко

С момента их прошлой личной беседы прошло уже полгода, а вот по телефону лидеры стран контактируют регулярно.

10 февраля 2021, 17:02
<p>Путин и Лукашенко на встрече в Сочи в сентябре 2020 года. </p><p>Архивное фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64031" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin</a></p>

Путин и Лукашенко на встрече в Сочи в сентябре 2020 года.

Архивное фото © Kremlin

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", — приводит его слова РИА "Новости".

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Напомним, что предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась полгода назад — в сентябре 2020 года. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов. Глава Белоруссии, в свою очередь, призвал Россию на годы вперёд спланировать совместные военные учения.

А вот по телефону лидеры двух стран контактируют регулярно. К примеру, 20 января они обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства и борьбу с коронавирусной инфекцией.

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Ранее Лукашенко признался, что Путин является его единственным другом. Он также заявлял, что они с президентом России "намертво" в одной команде.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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