В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Напомним, что предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась полгода назад — в сентябре 2020 года. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов. Глава Белоруссии, в свою очередь, призвал Россию на годы вперёд спланировать совместные военные учения.