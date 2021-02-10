В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко
С момента их прошлой личной беседы прошло уже полгода, а вот по телефону лидеры стран контактируют регулярно.
Путин и Лукашенко на встрече в Сочи в сентябре 2020 года.
Архивное фото © Kremlin
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, что предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась полгода назад — в сентябре 2020 года. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов. Глава Белоруссии, в свою очередь, призвал Россию на годы вперёд спланировать совместные военные учения.
А вот по телефону лидеры двух стран контактируют регулярно. К примеру, 20 января они обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства и борьбу с коронавирусной инфекцией.
Ранее Лукашенко признался, что Путин является его единственным другом. Он также заявлял, что они с президентом России "намертво" в одной команде.
Выбор редакции
Политолог Данилин: Рейтинг президента находится в стабильном интервале
"Что вы паритесь по этим айфонам?" Лукашенко призвал переходить на кнопочные телефоны
Полиция накрыла склад наркотиков, которым управляла 20-летняя репетиторша по физике — видео
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
Комментариев: 0