Уволенная "краса Росгвардии" отказалась извиняться перед бывшим руководством
Девушка ждёт заседания суда по иску к ведомству.
Фото © Instagram / khramtsovaaniya_ifbb
Прапорщик полиции Анна Храмцова, которую уволили из Росгвардии за сториз в "Инстаграме", не намерена извиняться перед руководством. В беседе с МК девушка заявила, что во время увольнения ей не объяснили, на каких основаниях это делают. Теперь же она намерена добиться справедливости через суд.
"Обижаться на руководство непродуктивно, и это не соответствует моей жизненной позиции, поэтому я обратилась с иском в суд. Я считаю, что извиняться мне не за что, а мои доводы даже не захотели слушать", — рассказала Анна.
Уволенная из-за видео в Instagram "краса Росгвардии" через суд потребовала миллион рублей у бывшего начальства
Девушка уверяет, что не в курсе, из-за чего потеряла работу. По её словам, она получает всё больше поддержки от бывших коллег из правоохранительных органов. Если суд встанет на сторону Анны, половину отсуженной у ведомства суммы она намерена направить на благотворительность. Заседание назначено на 26 февраля.
Как ранее сообщал Лайф, Анну Храмцову уволили из Росгвардии из-за видеоролика, который она сняла для своего инстаграма, находясь при этом на режимном объекте. Позднее девушка решила вернуться на службу через суд и получить от бывшего начальства моральную компенсацию.
Выбор редакции
В Москве пьяный водитель на скорости влетел в пешеходов на зебре — видео
В Общественном совете при МВД назвали мудрым увольнение "пукающего" майора
"Москва погрустнела": составлен рейтинг регионов России по "индексу любви"
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
Комментариев: 0