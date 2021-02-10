Уволенная "краса Росгвардии" отказалась извиняться перед бывшим руководством

Прапорщик полиции Анна Храмцова, которую уволили из Росгвардии за сториз в "Инстаграме", не намерена извиняться перед руководством. В беседе с МК девушка заявила, что во время увольнения ей не объяснили, на каких основаниях это делают. Теперь же она намерена добиться справедливости через суд.

"Обижаться на руководство непродуктивно, и это не соответствует моей жизненной позиции, поэтому я обратилась с иском в суд. Я считаю, что извиняться мне не за что, а мои доводы даже не захотели слушать", — рассказала Анна.

Девушка уверяет, что не в курсе, из-за чего потеряла работу. По её словам, она получает всё больше поддержки от бывших коллег из правоохранительных органов. Если суд встанет на сторону Анны, половину отсуженной у ведомства суммы она намерена направить на благотворительность. Заседание назначено на 26 февраля.

Как ранее сообщал Лайф, Анну Храмцову уволили из Росгвардии из-за видеоролика, который она сняла для своего инстаграма, находясь при этом на режимном объекте. Позднее девушка решила вернуться на службу через суд и получить от бывшего начальства моральную компенсацию.

Авторы