Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уволенная "краса Росгвардии" отказалась извиняться перед бывшим руководством

Девушка ждёт заседания суда по иску к ведомству.

10 февраля 2021, 16:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">khramtsovaaniya_ifbb</a></p>

Фото © Instagram / khramtsovaaniya_ifbb

Прапорщик полиции Анна Храмцова, которую уволили из Росгвардии за сториз в "Инстаграме", не намерена извиняться перед руководством. В беседе с МК девушка заявила, что во время увольнения ей не объяснили, на каких основаниях это делают. Теперь же она намерена добиться справедливости через суд.

"Обижаться на руководство непродуктивно, и это не соответствует моей жизненной позиции, поэтому я обратилась с иском в суд. Я считаю, что извиняться мне не за что, а мои доводы даже не захотели слушать", — рассказала Анна.

Уволенная из-за видео в Instagram "краса Росгвардии" через суд потребовала миллион рублей у бывшего начальства

Уволенная из-за видео в Instagram "краса Росгвардии" через суд потребовала миллион рублей у бывшего начальства

Девушка уверяет, что не в курсе, из-за чего потеряла работу. По её словам, она получает всё больше поддержки от бывших коллег из правоохранительных органов. Если суд встанет на сторону Анны, половину отсуженной у ведомства суммы она намерена направить на благотворительность. Заседание назначено на 26 февраля.

Как ранее сообщал Лайф, Анну Храмцову уволили из Росгвардии из-за видеоролика, который она сняла для своего инстаграма, находясь при этом на режимном объекте. Позднее девушка решила вернуться на службу через суд и получить от бывшего начальства моральную компенсацию.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1