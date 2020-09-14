Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

Москва предоставит Минску госкредит в размере $1,5 миллиарда, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
— Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный, полтора миллиарда долларов, и мы это исполним, — сказал Путин.
По словам российского лидера, этот вопрос на профессиональном уровне прорабатывают главы Минфинов двух стран.
Песков — о времени, выделенном на встречу Путина и Лукашенко в Сочи: Сколько потребуетсяПланируется, что переговоры начнутся около 14:00 мск.
Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли в формате "один на один". Для Лукашенко визит в РФ стал первым международным после выборов президента, которые прошли в Белоруссии 9 августа.