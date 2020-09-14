Путин: Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от CoViD-19

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса. Об этом он сообщил во время встречи с главой республики Александром Лукашенко.

— Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против CoViD-19, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что республика уже начала участвовать в последней стадии испытаний препарата. По мнению президента РФ, это позволит не только наладить соответствующее производство, но и обеспечить нужный для граждан уровень вакцинации и борьбы с болезнью.