Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабильна, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, процент выявления новых случаев составляет примерно 1,5.

— Ситуация достаточно стабильна. На примере Москвы могу сказать, что количество пневмоний за последнюю неделю стало чуть меньше, чем в предыдущую, на 4%, — отметил градоначальник на заседании координационного совета по борьбе с распространением CoViD-19.

Также Собянин отметил, что количество госпитализаций в столице снизилось на 3%, а ситуация с выявляемостью вируса стала лучше, чем была в июле. Как сообщает агентство, объём ПЦР-тестирований в Москве увеличился до 60 тысяч в сутки, а исследований на антитела к инфекции — почти до 50 тысяч. Сейчас в городе свободны примерно 60% коек для пациентов с коронавирусом, добавил мэр.

Помимо этого глава города заявил о важности вакцинации от гриппа в этом сезоне. По словам Собянина, за первые две недели прививки от этой болезни сделали 800 тысяч москвичей.