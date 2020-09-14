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Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна

Количество госпитализаций в городе снизилось.

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Фото © Алексей Дружинин / ТАСС

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабильна, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, процент выявления новых случаев составляет примерно 1,5.

Ситуация достаточно стабильна. На примере Москвы могу сказать, что количество пневмоний за последнюю неделю стало чуть меньше, чем в предыдущую, на 4%, — отметил градоначальник на заседании координационного совета по борьбе с распространением CoViD-19.

По второму кругу. Эксперты спрогнозировали, какой будет осенняя пандемия коронавируса

Вторая волна коронавируса может начаться уже в сентябре, прогнозируют эксперты. Она будет обусловлена сезонным фактором, так как осень — традиционное время всплеска инфекционных и респираторных заболеваний. В этом случае к коронавирусу добавится ещё и грипп, который даст свои осложнения.

Также Собянин отметил, что количество госпитализаций в столице снизилось на 3%, а ситуация с выявляемостью вируса стала лучше, чем была в июле. Как сообщает агентство, объём ПЦР-тестирований в Москве увеличился до 60 тысяч в сутки, а исследований на антитела к инфекции — почти до 50 тысяч. Сейчас в городе свободны примерно 60% коек для пациентов с коронавирусом, добавил мэр.

Помимо этого глава города заявил о важности вакцинации от гриппа в этом сезоне. По словам Собянина, за первые две недели прививки от этой болезни сделали 800 тысяч москвичей.

Ранее Лайф сообщал данные по коронавирусу на сегодняшний день. Всего количество случаев заболевания инфекцией в мире превысило 29 миллионов.

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