Стало известно, когда выпустят первую партию вакцины центра "Вектор"

Первую партию вакцины от коронавируса, разработанную новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", выпустят в ноябре.

Как уточнили в центре, лишь шестеро из 100 добровольцев — испытателей препарата жаловались на боли после повторной вакцинации. После регистрации вакцину будут использовать для расширенных клинических исследований.

Ранее "Вектор" обнаружил антитела к коронавирусной инфекции у всех вакцинированных добровольцев.