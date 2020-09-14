Стало известно, когда выпустят первую партию вакцины центра "Вектор"

Первую партию вакцины от коронавируса, разработанную новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", выпустят в ноябре.
Как уточнили в центре, лишь шестеро из 100 добровольцев — испытателей препарата жаловались на боли после повторной вакцинации. После регистрации вакцину будут использовать для расширенных клинических исследований.
Пятьдесят стран заинтересовались российской вакциной от коронавирусаПока поставить её смогут не всем — РФПИ отдаст приоритет сотрудничающим с РФ государствам.
Ранее "Вектор" обнаружил антитела к коронавирусной инфекции у всех вакцинированных добровольцев.
Напомним, в гражданский оборот вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев.