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Стало известно, когда выпустят первую партию вакцины центра "Вектор"

Далее препарат отправится на расширенные клинические исследования.

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Фото © Роспотребнадзор / ТАСС

Первую партию вакцины от коронавируса, разработанную новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", выпустят в ноябре.

Как уточнили в центре, лишь шестеро из 100 добровольцев — испытателей препарата жаловались на боли после повторной вакцинации. После регистрации вакцину будут использовать для расширенных клинических исследований.

Пятьдесят стран заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Пока поставить её смогут не всем — РФПИ отдаст приоритет сотрудничающим с РФ государствам.

Ранее "Вектор" обнаружил антитела к коронавирусной инфекции у всех вакцинированных добровольцев.

Напомним, в гражданский оборот вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев.

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