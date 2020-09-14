В России за сутки выявлено ещё 5509 случаев коронавирусной инфекции

В России за минувшие сутки выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 25,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 2475 человек, 57 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Подмосковье и Башкирии.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 068 320 случаев заражения CoViD-19.

— За весь период выписано по выздоровлении 878 700 человек. За весь период от коронавируса умерло 18 635 человек, — отмечается в сообщении штаба.