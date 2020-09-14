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В России за сутки выявлено ещё 5509 случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие 24 часа от CoViD-19 полностью излечилось 2475 человек.

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Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

В России за минувшие сутки выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 25,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 2475 человек, 57 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Подмосковье и Башкирии.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 068 320 случаев заражения CoViD-19.

За весь период выписано по выздоровлении 878 700 человек. За весь период от коронавируса умерло 18 635 человек, — отмечается в сообщении штаба.

В Минздраве раскрыли причину роста заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах России

Глава ведомства отметил, что необходимо продолжать соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

Напомним, в мире число случаев коронавируса превысило 29 миллионов.

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