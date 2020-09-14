По второму кругу. Эксперты спрогнозировали, какой будет осенняя пандемия коронавируса

В Россию постепенно возвращается пандемия коронавируса. Всё чаще появляются новости о закрытии учреждений на карантин. Так, в Свердловской области закрыли три школы и двадцать классов , в Санкт-Петербурге введён карантин в Духовной академии . Чтобы не допустить роста заболеваемости, часть школ возвращают в режим удалённой работы с учениками.

Также свои опасения выразил и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщив у себя в блоге, что осенью столица может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусной инфекцией. Однако он полагает, что заболеваемость будет не выше, чем в европейских или американских городах.

Пандемия в России имеет свой, характерный только для неё вид, считает эпидемиолог Александр Пестерев.

— Я бы не стал разбрасываться громкими заявлениями, что у нас будет примерно так же, как в Европе или США. В конце концов, каждая страна уникальна в своей картине развития CoViD-19. Прежде всего, у нас разные и плотность населения в регионах, и характер занятости, и иммунный статус у людей. Хорошо работает наша противоэпидемическая служба, оставшаяся от СССР, — отметил Пестерев.

Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцин и профилактики при Институте им. Мечникова Михаил Костинов считает, что осенью ожидать некий всплеск придётся в любом случае, так как вмешается уже не только коронавирус.

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— Осенью всегда растёт частота заболеваний от респираторных инфекций, можно сказать, что это будет та самая вторая волна. При этом вряд ли мы повторим пик, который уже видели весной этого года, так как ситуация серьёзно изменилась. Уже переболело, по некоторым оценкам, от 20% до 35% населения, они имеют антитела, люди себя научились защищать, продаётся свободно, не по рецепту, уйма препаратов. Ну и, конечно, меры санитарно-эпидемиологического надзора за контактами заболевших у нас, наверное, самые эффективные в мире. Я не думаю, что будет массовое закрытие школ или институтов по всей стране, как это было весной. Частные случаи могут быть, но не более того. Тут есть такой момент: лидирующее место по количеству заболевших может занять сезонный грипп. Поэтому в этом году и против него тоже открыта и усилена профилактика. Можно сделать прививку, — напомнил эксперт.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев полагает, что, согласно статистике заболеваемости, на данный момент ситуация держится примерно на одном уровне уже долгое время, однако в случае резкого увеличения количества больных коронавирусом сегодня средства имеются.

— Если смотреть на статистику по заболеваемости, то она держится на одном и том же уровне уже долгое время. Количество заболевших примерно одно и то же, бывают локальные всплески, но не более того. Сейчас мы более подготовлены к борьбе против вируса как в материальном смысле — везде реанимации в превосходном состоянии, много аппаратов ИВЛ, есть медикаменты, а самое главное — накопился опыт у врачей. Ну и, конечно же, уже образовалась определённая прослойка людей с иммунитетом, — заявил эксперт.