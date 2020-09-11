Врач объяснила, повышает ли прививка от гриппа уязвимость перед коронавирусом

Опасность подхватить коронавирус из-за ослабления иммунитета после прививки от гриппа не выше, чем в обычное время. Об этом заявила врач-педиатр, кандидат медицинских наук Людмила Березина.

— Если мы будем руководствоваться этой предполагаемой опасностью и отказываться от вакцинации, неприятности более очевидны. Важно сейчас это [прививку] начать делать, потому что сейчас затишье с этой ковид-историей, — объяснила Людмила Березина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".