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Врач объяснила, повышает ли прививка от гриппа уязвимость перед коронавирусом

Медик призывает заняться вакцинацией сейчас, в период "затишья с этой ковид-историей".

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Опасность подхватить коронавирус из-за ослабления иммунитета после прививки от гриппа не выше, чем в обычное время. Об этом заявила врач-педиатр, кандидат медицинских наук Людмила Березина.

Если мы будем руководствоваться этой предполагаемой опасностью и отказываться от вакцинации, неприятности более очевидны. Важно сейчас это [прививку] начать делать, потому что сейчас затишье с этой ковид-историей, — объяснила Людмила Березина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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