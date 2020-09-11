"Таким мерзавцам место в тюрьме". "Бургер кинг" открестился от курьера, пристававшего к 11-летней

Компания "Бургер кинг" не имеет отношения к курьеру, которого обвинили в домогательствах к 11-летней девочке в Подмосковье. Он лишь доставлял заказ из ресторана быстрого питания, при этом трудится в сторонней фирме, которая просто сотрудничает с известным сервисом по доставке еды Delivery Club. Такие результаты внутренней проверки по факту скандала привёл гендиректор "Бургер кинг Россия" Дмитрий Медовой.
"Я знаю, что ты маленькая". Курьер привёз бургер и попытался завести отношения с 11-летней москвичкойДевочка была вынуждена заблокировать назойливого ухажёра и рассказать обо всём родителям.
— Мы провели внутреннее расследование совместно с Delivery Club и установили, что в указанную дату, 17 июля, доставку из указанного ресторана осуществлял курьер от сторонней фирмы — "ИП Круглов". Я незамедлительно распорядился расторгнуть договор с этой компанией и изучить возможность взыскания крупной компенсации с них в пользу потерпевшей девочки. Что касается самого курьера, мы передаём всю имеющуюся у нас информацию о нём в правоохранительные органы, потому что если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме, — цитирует Медового радиостанция "Говорит Москва".
Как сообщал Лайф, это уже третий инцидент в Москве за последнее время, в котором фигурирует Delivery Club. Ранее другой доставщик решил с помощью работы наладить личную жизнь и предложил клиентке "провести вместе полчасика" у неё дома. Девушка идею не оценила и, испугавшись, соврала, что замужем и ждёт супруга с работы. Курьера уволили из службы доставки, а перед москвичкой извинились.
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