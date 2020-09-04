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"Теперь работу ищу". Курьер объяснил желание "провести вместе полчасика" дома у клиентки

Молодой человек успел потрудиться в доставке всего десять дней.

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Фото © ТАСС / Максим Стулов

Уволенный из Delivery Club курьер заявил Лайфу, что клиентка, которой он предложил "провести вместе полчасика" у неё дома, просто ему понравилась. Он не предполагал, что флирт, так испугавший девушку, обернётся увольнением.

Просто решил познакомиться с девушкой и всё. Просто понравилась, человек понравился и всё, решил познакомиться, — сказал Анатолий.

Он признал, что довольно "легкомысленно общался". А свою навязчивость объяснил тем, что решил брать напором. При этом тогда он и подумать не мог, что скоро придётся искать работу.

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Девушка понимала, что молодой человек знает номер её дома и квартиры.

Я сейчас без работы сижу — ищу, это катастрофа! Жить есть где, я снимаю квартиру, я сам из Чувашии. В Delivery Club десять дней работал, сам в шоке, — объяснил молодой человек.

Напомним, ранее жительницу Москвы напугал любвеобильный курьер Delivery Club, который после доставки заказа начал отправлять ей сообщения и предлагать "провести вместе время" у неё дома без мужа.

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