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Повернули не туда и спасли несколько жизней. Строители рассказали, как ловили падающих малышей в Новосибирске

Мужчины не растерялись и быстро организовали едва ли не профессиональную спасательную операцию.

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Лайф узнал подробности из первых уст о чудесном спасении семьи из пожара в Новосибирске. История эта произошла накануне и быстро облетела российские СМИ.

Мать выбросила детей из окна горящей квартиры. Малышей поймали ковром

Женщине и её соседям помогли по простыням спуститься в квартиру этажом ниже.

Трое новосибирских строителей — Сергей Романенко, Олег Сажин и Руслан Валиев — направлялись на работу на новый объект, но слегка заблудились в жилых кварталах и оказались на улице Мясниковой. Их внимание привлёк дым из окна многоэтажки. Остановившись, они услышали крики о помощи. Оказалось, что в горящей квартире находятся люди, более того, среди них двое маленьких детей, а путь из квартиры уже перекрыт огнём. Строители тут же бросились спасать жильцов из огня.

Кто на первом этаже живёт, они тоже помогали. Вынесли плед, мы его растянули. Начали скидывать детей (с третьего этажа. — Прим. Лайфа), мы их в плед ловили. А потом я побежал в подъезд на второй этаж. Мне открыла дверь женщина, спасибо ей огромное, и через балкон второго этажа я вылез. Принял простынь и по ней спустил маму этих детей. Потом Олег и Руслан достали рабочую верёвку из машины и с четвёртого этажа её уже спустили. Привязали. По ней ещё трое слезли, я их принимал на втором этаже. Меня парни подстраховывали за ногу, — рассказал Лайфу Сергей.

Как рассказал другой строитель-спасатель Олег Сажин, в спасении принимало участие много людей. Особенно он отмечает вклад троих жителей первого этажа этого дома, уроженцев Средней Азии. Именно они и вынесли плед, в который ловили детей, помогали его удерживать, а потом подстраховывали на втором этаже Сергея.

Тут заслуга всех. Это всё максимум минут десять заняло, спасение. Когда мы детей приняли, мой товарищ их держал на руках, и кто-то вынес одеяло, он укутал их одеялом. Первого ребёнка он укутал своей курткой. Когда второго поймали, он его укутал уже одеялом, которое вынесли из подъезда. И женщина открыла машину и разрешила, чтобы мы посадили детей. Всё, мы всех спустили, я пришёл с верхнего этажа, скрутил верёвку, по которой спускали детей. И всё, поехали на работу, — рассказал Лайфу Олег.

Руководство МЧС намерено наградить героев. С мужчинами уже по этому поводу связались представители ведомства.

Ранее Лайф сообщал о спасении в швейцарских Альпах россиянки, которая провела в ледяном плену двое суток.

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