Повернули не туда и спасли несколько жизней. Строители рассказали, как ловили падающих малышей в Новосибирске

Лайф узнал подробности из первых уст о чудесном спасении семьи из пожара в Новосибирске. История эта произошла накануне и быстро облетела российские СМИ.

Трое новосибирских строителей — Сергей Романенко, Олег Сажин и Руслан Валиев — направлялись на работу на новый объект, но слегка заблудились в жилых кварталах и оказались на улице Мясниковой. Их внимание привлёк дым из окна многоэтажки. Остановившись, они услышали крики о помощи. Оказалось, что в горящей квартире находятся люди, более того, среди них двое маленьких детей, а путь из квартиры уже перекрыт огнём. Строители тут же бросились спасать жильцов из огня.

— Кто на первом этаже живёт, они тоже помогали. Вынесли плед, мы его растянули. Начали скидывать детей (с третьего этажа. — Прим. Лайфа), мы их в плед ловили. А потом я побежал в подъезд на второй этаж. Мне открыла дверь женщина, спасибо ей огромное, и через балкон второго этажа я вылез. Принял простынь и по ней спустил маму этих детей. Потом Олег и Руслан достали рабочую верёвку из машины и с четвёртого этажа её уже спустили. Привязали. По ней ещё трое слезли, я их принимал на втором этаже. Меня парни подстраховывали за ногу, — рассказал Лайфу Сергей.

Как рассказал другой строитель-спасатель Олег Сажин, в спасении принимало участие много людей. Особенно он отмечает вклад троих жителей первого этажа этого дома, уроженцев Средней Азии. Именно они и вынесли плед, в который ловили детей, помогали его удерживать, а потом подстраховывали на втором этаже Сергея.

— Тут заслуга всех. Это всё максимум минут десять заняло, спасение. Когда мы детей приняли, мой товарищ их держал на руках, и кто-то вынес одеяло, он укутал их одеялом. Первого ребёнка он укутал своей курткой. Когда второго поймали, он его укутал уже одеялом, которое вынесли из подъезда. И женщина открыла машину и разрешила, чтобы мы посадили детей. Всё, мы всех спустили, я пришёл с верхнего этажа, скрутил верёвку, по которой спускали детей. И всё, поехали на работу, — рассказал Лайфу Олег.

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