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В Альпах спасли россиянку, которая провела в ледяном плену двое суток

У женщины нет серьёзных травм, только лёгкая степень переохлаждения.

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Фото © Facebook / Air Zermatt AG

Швейцарским спасателям удалось освободить из ледяной расщелины в Альпах россиянку, которая провела там двое суток. Об этом сообщила горно-спасательная служба Air Zermatt на своей странице в "Фейсбуке".

Пострадавшая — россиянка, проживающая в Германии. Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов "Монте-Роза", она в воскресенье в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения, — отметили спасатели.

Уточняется, что во время прогулки женщина упала в расщелину глубиной около 10–15 метров. Там она находилась два дня и две ночи.

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Спасти россиянку удалось благодаря находившимся рядом альпинистам, которые услышали крики женщины о помощи. Они и вызвали спасателей.

По данным Air Zermatt, у туристки нет серьёзных травм, только лёгкая степень переохлаждения. Её доставили в больницу на вертолёте. Как рассказали спасатели данной службы, у них это первый случай чудесного спасения за последние 20 лет.

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