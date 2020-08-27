В Альпах спасли россиянку, которая провела в ледяном плену двое суток

Швейцарским спасателям удалось освободить из ледяной расщелины в Альпах россиянку, которая провела там двое суток. Об этом сообщила горно-спасательная служба Air Zermatt на своей странице в "Фейсбуке".

— Пострадавшая — россиянка, проживающая в Германии. Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов "Монте-Роза", она в воскресенье в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения, — отметили спасатели.

Уточняется, что во время прогулки женщина упала в расщелину глубиной около 10–15 метров. Там она находилась два дня и две ночи.

Спасти россиянку удалось благодаря находившимся рядом альпинистам, которые услышали крики женщины о помощи. Они и вызвали спасателей.