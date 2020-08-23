В Биробиджане кошка спасла спящих хозяев при пожаре

Кошка спасла спящих хозяев во время пожара. Возгорание произошло в одном из деревянных домов Биробиджана ночью, передаёт ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.
Хозяйка кошки проснулась из-за того, что животное скреблось в дверь, просясь на улицу. Женщина выпустила питомца и увидела горящую веранду. Она разбудила сыновей и выбежала из строения. Пожарных вызвали мужчины.
Спасатели ликвидировали пламя, в огне сгорели крыша дома и веранда. Причины пожара выясняются, проводится проверка.
Кошка спасла замерзающего ребенка под РостовомДомашнее животное согрело 2-летнего мальчика, брошенного родной матерью в холодном сарае.
Ранее в США кошка по кличке Гизмо спасла от пожара пятерых человек.