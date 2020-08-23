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В Биробиджане кошка спасла спящих хозяев при пожаре

В огне сгорели крыша дома и веранда.

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Фото © VK / gumchseao

Кошка спасла спящих хозяев во время пожара. Возгорание произошло в одном из деревянных домов Биробиджана ночью, передаёт ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Хозяйка кошки проснулась из-за того, что животное скреблось в дверь, просясь на улицу. Женщина выпустила питомца и увидела горящую веранду. Она разбудила сыновей и выбежала из строения. Пожарных вызвали мужчины.

Фото © VK / gumchseao

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Спасатели ликвидировали пламя, в огне сгорели крыша дома и веранда. Причины пожара выясняются, проводится проверка.

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