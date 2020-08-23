В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

Объединённая судостроительная корпорация обладает технологиями, позволяющими создать плавучий космодром. Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов. По его словам, существующий набор технологических решений позволяет сделать комплекс эффективнее, чем 30 лет назад.

— И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы, — ответил Рахманов на вопрос о том, планирует ли корпорация предложить собственную платформу вместо плавучего космодрома "Морской старт".