Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

Платформа будет эффективнее, чем "Морской старт", считает глава корпорации.

67
Post cover

Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Фото © Марина Лысцева / ТАСС

Объединённая судостроительная корпорация обладает технологиями, позволяющими создать плавучий космодром. Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов. По его словам, существующий набор технологических решений позволяет сделать комплекс эффективнее, чем 30 лет назад.

И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы, — ответил Рахманов на вопрос о том, планирует ли корпорация предложить собственную платформу вместо плавучего космодрома "Морской старт".

Прощай, космос? "Российский Илон Маск" заявил о заморозке проекта "Морской старт"

Собственник компании S7 признал, что комплекс по запуску космических ракет в России оказался невыгодным.

Ранее на встрече с Путиным Рахманов заявил, что в 2020 году ОСК рассчитывает сдать заказчикам 22 гражданских судна.

Командное судно "Морского старта" прибыло в российский порт

Сейчас оно швартуется на Славянском судоремонтном заводе.

Выбор редакции

Loading...