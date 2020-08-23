"Трибунал! Уходи!" Протестующие вновь заняли весь центр Минска — видео

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В Минске протестующие заняли всю площадь Независимости и перекрыли одноимённый проспект. Собравшиеся скандируют "Уходи!", "Трибунал!", в районе большого скопления людей наблюдаются проблемы с интернетом. На площади и прилегающих улицах собралось свыше 100 тысяч человек, передаёт TUT.by.
Протестные акции проходят не только в белорусской столице, но и в других городах республики. Там они не так многочисленны. В Витебске в шествии участвует около трёх тысяч человек, в Гродно — по меньшей мере 10 тысяч граждан. Протесты проходят также в Бобруйске, Бресте, Гомеле и Могилёве.
В МВД Белоруссии предупредили о готовящихся в Минске провокациях — видеоЗа прошедшие сутки за административные нарушения в республике было задержано 26 человек.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.