"Трибунал! Уходи!" Протестующие вновь заняли весь центр Минска — видео

В Минске протестующие заняли всю площадь Независимости и перекрыли одноимённый проспект. Собравшиеся скандируют "Уходи!", "Трибунал!", в районе большого скопления людей наблюдаются проблемы с интернетом. На площади и прилегающих улицах собралось свыше 100 тысяч человек, передаёт TUT.by .

Протестные акции проходят не только в белорусской столице, но и в других городах республики. Там они не так многочисленны. В Витебске в шествии участвует около трёх тысяч человек, в Гродно — по меньшей мере 10 тысяч граждан. Протесты проходят также в Бобруйске, Бресте, Гомеле и Могилёве.