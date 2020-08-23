Белорусский СК не увидел криминала в смерти пропавшего без вести участника протестов

Следственный комитет Белоруссии не увидел криминального характера в смерти пропавшего без вести 28-летнего Никиты Кривцова, тело которого обнаружили в лесопарке Минска накануне. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.
— По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, — говорится в сообщении.
В Белоруссии нашли мёртвым мужчину, пропавшего 10 дней назад. СМИ сообщали, что он участвовал в протестахПри этом супруга погибшего не знает, участвовал ли он в митингах.
В СК добавили, что для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в ведомстве рассказали, что незадолго до пропажи погибший и его супруга приняли решение о разводе. По словам следователей, мужчина не задерживался и не привлекался к ответственности за участие в протестах.
Напомним, Никита Кривцов считался пропавшим без вести с 12 августа. Мужчина входил в список пропавших после протестов, опубликованный белорусскими СМИ. По официальным данным, в результате беспорядков в Белоруссии погибло три человека. Первой жертвой стал Александр Тарайковский. Сообщалось, что он погиб от взрыва неустановленного устройства, которое тот якобы хотел бросить в сторону белорусских силовиков. Однако позже в СМИ появился ролик, опровергающий эту версию. На кадрах видно, что протестующий подходит к ОМОНу с пустыми поднятыми руками. Позже стало известно о парне, умершем в Гомеле после задержания. Третьей жертвой стал 19-летний молодой человек, которого сбила машина.