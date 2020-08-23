Белорусский СК не увидел криминала в смерти пропавшего без вести участника протестов

Следственный комитет Белоруссии не увидел криминального характера в смерти пропавшего без вести 28-летнего Никиты Кривцова, тело которого обнаружили в лесопарке Минска накануне. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

— По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, — говорится в сообщении.

В СК добавили, что для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в ведомстве рассказали, что незадолго до пропажи погибший и его супруга приняли решение о разводе. По словам следователей, мужчина не задерживался и не привлекался к ответственности за участие в протестах.