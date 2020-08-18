МВД сообщило о третьей жертве белорусских протестов. 19-летнего парня сбила машина

19-летний житель Белоруссии скончался после того, как его на проезжей части сбила машина. Об этом сообщает во вторник МВД республики. ЧП произошло на Партизанском проспекте Минска поздно вечером 16 августа, однако подробности стали известны только сейчас.

В ведомстве утверждают, что молодой человек являлся одним из участников акций протеста. Он периодически выходил на дорогу и даже получил замечание от одного из автомобилистов, который попросил его сойти на тротуар. Однако юноша к этому не прислушался и через несколько минут угодил под колёса "рено".

— От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни, — информирует пресс-служба МВД.

В связи с инцидентом ведомство попросило пешеходов не нарушать правила дорожного движения и пересекать проезжую часть только в положенных местах.