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СМИ: В Гомеле умер парень, которого задержали во время протестов 10 августа

Когда он кричал о помощи, конвой счёл его неадекватным и отвёз к психиатру.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

В белорусском Гомеле в больнице умер 25-летний Александр Вихор, которого задержали 10 августа на акции протеста, сообщает издание Onliner. Но официального подтверждения этой информации нет.

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Люди не совершают каких-либо действий. Просто стоят, а их поддерживают аплодисментами и клаксонами.

Мать погибшего рассказала, что он не участвовал в акции, а ехал к своей девушке, когда его задержали. По её словам, у сына были проблемы с сердцем. Ему стало плохо после долгого нахождения в закрытой машине в очереди в СИЗО.

Женщина также рассказала, что её сын кричал о помощи. Конвой посчитал его сумасшедшим и отвёз в психиатрическую больницу. Там врач понял, что у мужчины проблемы со здоровьем. Его госпитализировали, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В городах республики проходят акции протеста. Они сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день было задержано около трёх тысяч человек. На второй день МВД республики отчиталось о задержании более двух тысяч человек.

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