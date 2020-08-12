СМИ: В Гомеле умер парень, которого задержали во время протестов 10 августа

В белорусском Гомеле в больнице умер 25-летний Александр Вихор, которого задержали 10 августа на акции протеста, сообщает издание Onliner. Но официального подтверждения этой информации нет.

Мать погибшего рассказала, что он не участвовал в акции, а ехал к своей девушке, когда его задержали. По её словам, у сына были проблемы с сердцем. Ему стало плохо после долгого нахождения в закрытой машине в очереди в СИЗО.

Женщина также рассказала, что её сын кричал о помощи. Конвой посчитал его сумасшедшим и отвёз в психиатрическую больницу. Там врач понял, что у мужчины проблемы со здоровьем. Его госпитализировали, но врачам не удалось спасти ему жизнь.