Около трёх тысяч человек задержаны во время протестов в Белоруссии

Акции протеста несогласных с итогами выборов президента Белоруссии прошли в 33 населённых пунктах. Было задержано около трёх тысяч человек. Такие данные приводит белорусское МВД.

Как уточнили в ведомстве, в ходе акций пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 митингующих. Появившаяся ранее информация об одном погибшем официально не подтверждена.

Также в ведомстве опровергли сообщения о том, что в отношении демонстрантов якобы применялось боевое оружие.