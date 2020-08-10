Около трёх тысяч человек задержаны во время протестов в Белоруссии

Акции протеста несогласных с итогами выборов президента Белоруссии прошли в 33 населённых пунктах. Было задержано около трёх тысяч человек. Такие данные приводит белорусское МВД.
Как уточнили в ведомстве, в ходе акций пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 митингующих. Появившаяся ранее информация об одном погибшем официально не подтверждена.
Также в ведомстве опровергли сообщения о том, что в отношении демонстрантов якобы применялось боевое оружие.
"Люди кричат, гранаты взрываются". Минчанка рассказала Лайфу о ночи протестов — видеоПравозащитники уже сообщают об одном погибшем.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии.