Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Около трёх тысяч человек задержаны во время протестов в Белоруссии

По данным МВД, пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских.

472
Post cover

Фото © ТАСС / EPA / Татьяна Зенькович

Акции протеста несогласных с итогами выборов президента Белоруссии прошли в 33 населённых пунктах. Было задержано около трёх тысяч человек. Такие данные приводит белорусское МВД.

Как уточнили в ведомстве, в ходе акций пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 митингующих. Появившаяся ранее информация об одном погибшем официально не подтверждена.

Также в ведомстве опровергли сообщения о том, что в отношении демонстрантов якобы применялось боевое оружие.

"Люди кричат, гранаты взрываются". Минчанка рассказала Лайфу о ночи протестов — видео

Правозащитники уже сообщают об одном погибшем.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии.

Выбор редакции

Loading...